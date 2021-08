Tachtig ooievaars strijken neer op een pas gemaaid weiland in Waspik

Foto: Dolf Meijer vergroot

Een indrukwekkend gezicht zaterdagavond in de Schotse Hooglanderstraat in Waspik. Zo'n tachtig ooievaars namen rond zeven uur bezit van het pas gemaaide weiland. Desiree Meijer die in de buurt woont, belde meteen haar vader om het schouwspel te komen bekijken.

"Heel bijzonder", zegt Dolf Meijer. "Ik wist niet wat ik zag. Van het ene op het andere moment waren ze er. Ik heb er nog nooit zoveel ooievaars bij elkaar gezien. Vermoedelijk zijn ze neergestreken om te eten, zodat ze morgen weer verder kunnen trekken."

De ooievaars hebben inmiddels bezit genomen van een kraan om te overnachten of zitten in het dorp op daken van huizen.

Foto: Dolf Meijer vergroot

