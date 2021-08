Brand verwoest auto op oprit in Breugel, vuur slaat over naar huis

De brand aan de Apollolaan in Breugel werd rond twee uur zaterdagnacht ontdekt (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

Een auto die geparkeerd was naast een huis aan de Apollolaan in Breugel is zaterdagnacht door brand verwoest. Het vuur sloeg over naar het huis.

De brand werd rond twee uur 's nachts ontdekt. Ooggetuigen spreken van 'immense vlammen'. Het lukte de brandweer om de vlammen met schuim te doven, maar van de auto bleef weinig over.

Raamkozijn

Een auto die langs de uitgebrande auto geparkeerd was, liep lichte brandschade op evenals het een raamkozijn van het huis en een regenpijp.

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Van de auto in Breugel bleef weinig over (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

De vlammen sloegen over naar het raamkozijn van het huis in Breugel (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

Hoe de brand in Breugel kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

