Geniet van deze zonnige zondag, want voorlopig halen we 20 graden niet meer

Weerman Alfred Snoek adviseert te genieten van deze zonnige zondag (foto: Ben Saanen). vergroot

Geniet deze zondag van het mooie zonnige en warme weer, want komende week nemen de temperaturen een duik. "Voorlopig gaan we de 20 graden niet halen", waarschuwt Alfred Snoek van Weerplaza.

"Maandag komt de wind uit noordwestelijke richting", vertelde Alfred zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. "Met die wind wordt veel frisse lucht aangevoerd. Maandagochtend trekken een paar buien van noord naar zuid over de provincie. Daarna is het even een tijdje droog en breekt even de zon door, maar het wordt hooguit 18 graden."

Verbetering richting volgend weekend

In de loop van de maandagmiddag dienen zich weer nieuwe buien aan. "Ook aan het begin van de avond hebben we daarmee te maken. Heel wisselend weer, dus. En sowieso fris."

Dit weer houden we de dagen daarna vast. "Wolkenvelden, af en toe zon en soms een bui. Wel staat er geleidelijk wat minder wind. Maar we zien ook wat verbetering. Richting volgend weekend lijken de meeste buien Brabant niet meer aan te doen en is er wat vaker ruimte voor de zon. Dan komen we weer rond of zelfs boven 20 graden uit. Het dipje lijkt dus niet al te lang te duren."

Zomers warm

Ook deze zondag wordt het mooi. "Ik denk dat we 25 graden halen en er misschien zelfs overheen gaan. Zomers warm, dus. Er is veel ruimte voor de zon en het blijft droog. Alles bij elkaar wordt het een prima zomerdag, al verwacht ik wel dat er wat stapelwolken zullen ontstaan. Ook zondagavond is het nog lange tijd warm. De temperatuur gaat maar langzaam omlaag, dus je kunt lekker lang buiten zitten. "

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.