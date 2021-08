Gewonde na ontploffing gasfles in Helvoirt

Aan de Kerkstraat in Helvoirt is zondagmiddag iemand gewond geraakt nadat daar een gasfles ontplofte.

Traumaheli Er was ook een traumaheli opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk toch niet te komen.

Het slachtoffer is in een tuin achter een huis behandeld en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.