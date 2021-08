Hond na uren bevrijd uit snikhete auto

Foto: Politie Loon op Zand. vergroot

Een hond is zaterdag door de politie uit een auto in Kaatsheuvel gered. Het beestje zou ‘enkele uren’ in de auto hebben gezeten.

De politie werd rond vijf uur getipt over de hond in de auto. Vanwege de warmte werd door de agenten een raam van de auto ingeslagen. De hond is naar een asiel gebracht, waar hij tijdelijk wat kon eten en drinken.

De politie weet wie de eigenaar van de hond is, tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt.

“Ga je een leuk dagje weg? Zorg dan eerst voor geschikte opvang en verzorging van je huisdieren”, waarschuwt de politie.

