Supporters Helmond Sport trekken de portemonnee en sponsoren jeugdafdeling

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat vinden ook de supporters van Helmond Sport. De leden van de supportersvereniging trokken de portemonnee en sponsoren de jeugdopleiding van de Helmondse Club met 15.000 euro.

Voor dat bedrag prijkt de naam van de supportersvereniging de komende twee jaar op de broeken van de jeugdspelers. "We wilden wel iets doen waar de club echt iets aan heeft. Duizend euro schiet niet op", zegt Erik van Kilsdonk, voorzitter van de supportersvereniging, in het radioprogramma de Zuidtribune.

Erik van Kilsdonk: "Het idee is twee jaar geleden ontstaan, net voor de coronacrisis. Toen zat onze club in zwaar weer doordat het nieuwe stadion misschien niet door zou gaan. Toen werd er van alle kanten hulp aangeboden. Als supporters konden we natuurlijk niet achterblijven. We wilden wel iets doen waar de club echt iets aan heeft. Duizend euro schiet niet op. Toen ontstond het idee om de jeugd te sponsoren."

Kannen en kruiken

Toen alles in kannen en kruiken was kwam de coronapandemie om de hoek kijken. "We hebben onze keutel lang moeten inhouden. We gaan niet sponsoren als er niet wordt gevoetbald. Nu beginnen de wedstrijden weer en kan de jeugd met ons logo op de broeken gaan voetballen."

De supportersvereniging is niet met de pet rondgegaan om het geld bij elkaar te krijgen. "We hebben goed op de kleintjes gelet en we proberen aan onze activiteiten een klein beetje geld over te houden. Daardoor kunnen we een keer goed uitpakken voor de club. Helmond Sport vond het prachtig."

