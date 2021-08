Bezoekers Beekse Bergen lokken dieren met nootjes op auto: ‘Gevaarlijk'

Bezoekers van de safari in de Beekse Bergen hebben nootjes op hun auto gestrooid om dieren te lokken. Een creatieve manier om de beesten van zo dichtbij mogelijk te zien, maar het mag niet. En het is ook nog gevaarlijk, waarschuwt de Beekse Bergen.

Via een filmpje op TikTok is te zien hoe de nootjes bij de ruitenwissers worden gestrooid. “Dachten even slim te zijn met onze pinda’s”, schrijft de bezoekers bij de video op TikTok, terwijl een kameel ervan eet. “Nu staan we hier al twee uur.” Vervolgens komt er een giraffe aangelopen om te eten. “Maar wel een topuitzicht!”

‘Voeren verboden’

Bij de Beekse Bergen zijn ze niet blij met de actie. “Dit hebben we liever niet”, reageert een woordvoerder van het dierenpark. “Het is gevaarlijk voor de dieren, want ze kunnen er ziek van worden. Als we zien dat zoiets gebeurt, treden we op”, waarschuwt de Beekse Bergen.