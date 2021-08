Willem II start seizoen met een kansloze nederlaag tegen Feyenoord

Robbin Ruiter brengt redding, maar moest wel drie keer 'vissen' (foto: ANP). vergroot

Willem II heeft tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen niet kunnen stunten tegen Feyenoord. In eigen huis ging de ploeg van trainer Fred Grim door flink wat fouten met 0-4 onderuit.

Het begin was nog heel erg mooi. Gedragen door het publiek in het Koning Willem II Stadion begon Willem II goed aan de wedstrijd. Het zette druk op de Rotterdammers, die mede daardoor slordig waren en niet echt aan voetballen toekwamen. Door twee slordige momenten stond het na een half uur spelen echter wel 0-2 voor Feyenoord.

Eerst kopte Emil Bergström een hoge bal niet goed weg. Bryan Linssen twijfelde niet toen hij de bal in zijn voeten kreeg en schoot van afstand raak. Een bal die houdbaar leek voor doelman Robbin Ruiter. Tien minuten na de eerste tegentreffer stond Ruiter op het verkeerde been bij een inzet van Luis Sinisterra. De Feyenoord-aanvaller kwam in balbezit door slordig balverlies van Leeroy Owusu in de buurt van het strafschopgebied van Feyenoord. In no-time was hij bij het doel van Willem II, waar hij uit de draai raak wist te schieten.

Een redelijk snelle 0-2 achterstand, terwijl het zelf na een klein kwartier nog op voorsprong kon komen. Owusu leek een bal terug te spelen, maar gaf vervolgens een perfecte voorzet op Kwasi Wriedt. De spits kopte goed, maar Justin Bijlow voorkwam met een fraaie redding een voorsprong voor de thuisploeg.

Na de tweede Feyenoord-treffer was de ploeg van trainer Arne Slot heer en meester in Tilburg. Willem II was tot aan de rust het vertrouwen en lef, waar het mee aan de wedstrijd begon, kwijt. Dat was ook goed te zien op de spaarzame momenten dat het in de buurt van het Feyenoord-doel kwam. Twijfelend en wachtend gingen schietkansen voorbij en vlogen voorzetten aan alles en iedereen voorbij.

Goede bedoelingen zijn er na een kwartier rust waarschijnlijk geweest, maar het plan om terug te komen in de wedstrijd kon al na twee minuten de prullenbak in. Ulrik Jenssen speelde een bal breed in het eigen strafschopgebied. Dat deed hij echter niet op een ploeggenoot. Uiteindelijk kwam de bal terecht bij Guus Til. Hij omspeelde de uitstormende Ruiter en schoot vervolgens door de benen van Emil Bergström raak.

De schade beperken leek vervolgens het enige dat er nog mogelijk was voor Willem II. Ook dat lukte niet. Emil Bergström haalde Sinisterra hard neer. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf daar een gele kaart voor, maar op advies van de VAR ging hij aan de zijlijn de beelden bekijken. Geel veranderde vervolgens in rood, waardoor Willem II een half uur met een man minder moest spelen en de Zweedse verdediger waarschijnlijk even ontbreekt door een schorsing.

Qua tegendoelpunten leek het lange tijd wel klaar. Feyenoord probeerde het nog wel, maar de absolute wil om vaker te scoren leek te ontbreken. Daardoor bleef het 0-3, tot de blessuretijd. Invaller Naoufal Bannis scoorde. De assistent stak meteen de vlag de lucht in, maar na een check van de VAR bleek dat niet juist. Geen buitenspel, dus 0-4.

Voor een deel van de fanatieke fans was het spel en de stand reden om zich nog even te richten tot de technisch directeur van de club. 'Joris wakker worden', scandeerden de fans richting Joris Mathijsen. Niet veel later klonk 'Joris mag ik een keeper, heb je een keeper voor mij. Joris mag ik een keeper en doe er ook een spitsje bij'. De wens is duidelijk, Willem II moet de transfermarkt op.

