Politie beëindigt feest in buitengebied en barricadeert de uitgang

De politie heeft zondagochtend rond acht uur een einde gemaakt aan een feest in het buitengebied op de grens met Eindhoven en Oirschot. Diverse mensen werden aangehouden.

De organisator van het feest kreeg een proces-verbaal, maar even later zette iemand anders nogmaals de muziek aan. Ook hij kreeg een boete en bovendien werd de muziekinstallatie in beslag genomen.