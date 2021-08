Man gewond bij steekpartij in Eindhoven, dader op de fiets ervandoor

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. vergroot

Bij een steekpartij op het Lichtplein in Eindhoven is zondagavond rond halfacht een man gewond geraakt. De dader is er volgens de politie op de fiets vandoor gegaan.

De hulpdiensten en de traumahelikopter zijn opgeroepen. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn.

Volgens de politie gaat het om een blanke bebaarde man met een rugzak en een witte jas. Hij draagt een zwarte pet, heeft een mes bij zich en rijdt op een fiets met fietstassen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het vermoedelijk om een Poolse man.

De politie roept op om de verdachte niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.

