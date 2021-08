Alcohol in het spel bij zwaar ongeluk in Bladel: 5 jongeren in auto gewond

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 ongeluk in Bladel met jongeren

Bij een zwaar ongeluk op de Gozelinusbocht in Bladel zijn zondagnacht vijf inzittenden van een auto gewond geraakt. Drie slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto had veel te veel gedronken, zo laat de politie weten. Omstanders hebben het over vijf jongeren die in de auto zaten.

Sandra Kagie Geschreven door

Rond kwart voor een verloor de bestuurder de macht over het stuur van de auto. Vervolgens raakte hij een hek en een geparkeerde auto. Dit moet met een enorme klap zijn gebeurd. De geparkeerde auto die werd geraakt, verschoof door de klap volgens omstanders drie parkeerplekken.

Ook zat deze, net als de auto waarin de jongeren zaten, aan de voorkant volledig in elkaar.

Zeven keer zoveel als mag

Uit een blaastest die de bestuurder van de auto deed, is volgens de politie gebleken dat hij zeven keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Het gaat om een beginnende bestuurder. Hij kon zijn rijbewijs inleveren en is vervolgens ook naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeluk waren verder geen andere weggebruikers betrokken.

Hele nacht onderzoek

Verschillende ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar deze is uiteindelijk niet geland.

Verkeersspecialisten van de politie hebben de hele nacht onderzoek gedaan op de de plek van het ongeluk.

De auto waarin de jongeren zaten (foto: Rico Vogels / SQ Vision).. vergroot

Foto: Rico Vogels / SQ Vision. vergroot

De geparkeerde auto zit na de klap aan de voorkant volledig in elkaar (foto: Rico Vogels / SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.