Uitslaande brand in Volkel, boven- en onderwoning lopen schade op

Een uitslaande brand heeft zondagnacht voor behoorlijk wat schade gezorgd aan een boven- en onderwoning aan de Eiment in Volkel. De bewoners moesten hun huis uit en zijn bij mensen in de buurt opgevangen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Sandra Kagie Geschreven door

De oorzaak van de brand die rond tien voor halfdrie werd gemeld, is niet bekend. Ook is niet duidelijk waar de brand is ontstaan.

Volgens omstanders had de brandweer het vuur snel onder controle.

