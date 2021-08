Speelgoeddieren gestolen van rotonde voor speelboerderij

Het personeel van speelboerderij Den Scherpenberg in Rucphen is verbijsterd. Afgelopen weekend zijn drie schaapjes, twee varkens en een geitje gestolen van de rotonde voor de speelboerderij. Van polyester, dat wel, maar toch zijn de medewerkers behoorlijk verontwaardigd.

Volgens een woordvoerder van de boerderij is het niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. "Na de laatste diefstal konden we dankzij een anonieme tip onze dieren weer ophalen. Dit was niet gelukt zonder het vele delen van het Facebookbericht en de reacties hierop van alle mensen die net zo verbijsterd waren als wij."