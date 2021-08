Van graven gestolen spullen teruggevonden: politie zoekt eigenaren

De politie heeft meerdere spullen gevonden waarvan ze vermoedt dat die van een begraafplaats in Oss zijn gestolen. Op Facebook laat de politie de gevonden spullen zien in de hoop dat de eigenaren deze herkennen.

Wanneer je de gevonden grafbeeldjes, bloemstukken of bijvoorbeeld kaarsen herkent, kun je je melden bij de gemeente Oss. De politie heeft deze namelijk overgedragen aan de afdeling gevonden goederen van de gemeente.

Een Pool wordt verdacht van de diefstallen van de begraafplaats aan de Schadewijkstraat in Oss. De politie kwam hem op het spoor na een inval anderhalve week geleden in een kraakpand aan de Van Speykstraat in Oss. Er waren verschillende aangiftes binnengekomen van diefstallen vanaf de begraafplaats.