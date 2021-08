Streep door Singelloop Breda: 'Regels nog te streng voor normaal evenement'

De Singelloop in Breda gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie besloten naar aanleiding van de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van afgelopen vrijdag: "De kans op een normale Singelloop is vrijwel nihil." Het evenement zou worden gehouden op zondag 3 oktober.

"Het is ontzettend balen. Niet alleen voor ons, maar ook voor alle mensen in Breda die zo’n zin hadden in een feestje", reageert woordvoerder Flip Kitslaar. "Ook zonder anderhalvemetermaatregel is het maximum van 750 man en testen voor toegang voor ons echt niet mogelijk."