Man vernielt ruit van voordeur en bloedt zijn hele auto onder

De auto van de man zat onder het bloed (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

Een man is zondagavond zwaargewond geraakt toen hij in Heesch de ruit in de voordeur van het huis van zijn ex vernielde. De man stapte daarna hevig bloedend in zijn auto en reed weg.

Op de A59 bij Drunen zagen agenten hem rijden. Zij gaven de man een stopteken en daarop zette hij zijn auto aan de kant. Volgens een ooggetuige zat zowel de binnen- als buitenkant van de auto onder het bloed.

Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie werden twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk is besloten niet op de traumaheli te wachten en de man met spoed met een ambulance naar een ziekenhuis te brengen.

De man is met spoed met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

Bloed op de buitenkant van de auto van de man (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

