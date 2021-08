Mathieu van der Poel geselecteerd voor WK mountainbike

Mathieu van der Poel op de mountainbike (foto: VI Images). vergroot

Mathieu van der Poel is door bondscoach Gerben de Knegt opgenomen in de selectie voor het wereldkampioenschap mountainbike in het Italiaanse Val di Sole.

Naast van der Poel zijn ook Milan Vader en David Nordemann geselecteerd. Bij de vrouwen vormen Anne Terpstra, Anne Tauber, Lotte Koopmans, Ceylin del Carmen Alvarado en Sophie von Berswordt de selectie.

Vertrouwen

De Knegt ziet het WK met vertrouwen tegemoet: "Als Van der Poel helemaal hersteld is van zijn rugblessure maakt hij kans op zowel de shortrace als de crosscountrywedstrijd. Milan Vader heeft zich helemaal op dit wereldkampioenschap voorbereid en heeft er het EK voor laten schieten. Bij de vrouwen hebben we een sterke groep, aangevoerd door de podiumkandidaten Anne Terpstra en Anne Tauber, die afgelopen weekend nog op het podium stonden van het EK."

De mondiale titelstrijd vindt plaats van 25 tot en met 29 augustus. Het gaat om kampioenschappen Cross-Country, Downhill, 4Cross en E-MTB. Een nieuw onderdeel is de shortrace.

