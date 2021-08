Chauffeur bekneld nadat hij van de weg raakt en boom omver rijdt

Een vrachtwagenchauffeur kwam maandagavond iets voor elf uur bekneld te zitten in zijn cabine nadat hij op de A58 bij Sint Willebrord door onbekende oorzaak van de weg raakte. Hij reed in de groenstrook langs de snelweg een boom omver en deze belandde vervolgens deels op de cabine van de vrachtwagen.

De chauffeur kwam uiteindelijk op de Roosendaalseweg naast de A58 tot stilstand. Daar werd hij door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd. Hij kon volgens omstanders vervolgens zelf naar een brancard lopen die klaarstond. Over eventuele verwondingen is niets bekend.

Snelweg afgezet

Omstanders hebben het over een andere auto met schade even verderop op de A58. Het is niet duidelijk of deze auto iets met het ongeluk te maken heeft.