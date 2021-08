Mysterieuze knallen gehoord van Kaatsheuvel tot Prinsenbeek

Meldingen van de knallen via de website watwasdieknal.nl vergroot

Van Kaatsheuvel, via Breda tot Prinsenbeek hebben mensen maandagnacht net na middernacht een of meerdere harde knallen gehoord. Sommigen melders hebben het ook over fel licht. Over de oorzaak van de knallen wordt gespeculeerd. Suggesties variëren van vuurwerk, een vliegtuig of een straaljager tot meteorieten. Maar wat het is geweest, is nog niet duidelijk.

Sandra Kagie Geschreven door

Al denkt Vincent de oplossing te hebben, laat hij Omroep Brabant dinsdagochtend weten. "Ik sta in Limburg, Grashoek, op de camping en ik was buiten een sigaretje aan het roken. Ik zag een meteoriet met knal. Een mooi spektakel." Coen heeft echter weer een andere lezing. "Dat was vuurwerk", zegt hij stellig. "Zag de vuurpijlen boven Breda uit elkaar klappen."

"Mijn ramen trilden", schrijft iemand uit Breda op de website Watwasdieknal.nl. "Meerdere harde dreunen die voelbaar waren in huis", schrijft Berrie, ook uit Breda. Sam uit Kaatsheuvel heeft het over een 'doffe knal' terwijl Eleonore uit Prinsenbeek juist weer aangeeft meerdere knallen te hebben gehoord. "Het leek wel een ontploffing", zegt ze.

Affakkelen Shell?

Een plaatsgenoot van Eleonore noemt affakkelen bij Shell in Moerdijk als mogelijke oorzaak van de knallen: "Op camera zie ik een vuurexplosie in combinatie met harde knallen. Dit komt uit richting van Shell Moerdijk."

Ook op Twitter laten verschillende mensen weten de knallen te hebben gehoord. Stefanie uit Bavel 'vond het maar eng' en Rogier uit Breda wist de laatste van de knallen op te nemen. Er is een doffe knal te horen.

Dit was het niet

De optie van een straaljager kunnen we inmiddels uitsluiten, zo leert navraag dinsdagochtend bij vliegbasis Volkel. "Wij waren het niet", zegt een woordvoerder. "En op de radar zien we ook niks wat die knallen kan verklaren." Navraag bij Shell levert ook een uitsluiting op. "Wij waren vannacht in Moerdijk niet aan het affakkelen", laat een woordvoerder weten.

Meteorieten lijkt een woordvoerder namens Sterrenwacht Halley in Heesch heel onwaarschijnlijk. "Ik denk eigenlijk niet dat het dat is geweest", zegt hij. "Dat zou wel heel bijzonder zijn."

Bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn maandagnacht overigens geen meldingen over harde knallen binnengekomen. Ook is er daar volgens een woordvoerder 'geen incident bekend dat dit soort knallen kan veroorzaken'. "Ook voor ons is het speculeren", zegt een woordvoerder. "En daar doe ik niet aan mee."

