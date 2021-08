Joyriders (16 en 17) betrapt met 91 pakketjes harddrugs in onderbroek

Archieffoto ter illustratie (Foto: Politie). vergroot

Twee tieners (16 en 17) zijn in de nacht van maandag op dinsdag in hun woonplaats Oosterhout opgepakt toen ze aan het joyriden waren in de auto van een van hun vaders. De 17-jarige die achter het stuur zat, had ook nog eens 91 pakketjes met harddrugs bij zich. Hij had alle drugs verstopt in zijn onderbroek.

Rebecca Dijkstra Geschreven door

De jongens werden om kwart over twee 's nachts gepakt op de Vondellaan in Oosterhout. De oudste van de twee had stiekem de auto van zijn vader meegenomen. Beiden hadden geen rijbewijs.

Cocaïne en crystal meth

De 17-jarige jongen had vier plastic zakken met daarin 91 envelopjes met cocaïne en crystal meth in zijn onderbroek verstopt. De bijrijder had 140 euro contant, een jointje en een kleine hoeveelheid hasj bij zich. Hij is eerder gepakt voor dealen. Beide jongens zitten vast en hun ouders zijn inmiddels op de hoogte.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.