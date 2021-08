Meisje maakt foto van masturberende man die daardoor snel wordt opgepakt

De man betastte zichzelf voor de ogen van het meisje (foto: Google Streetview). vergroot

Een 15-jarig meisje is maandagmiddag hevig geschrokken toen een man bij de bushalte aan de Stappegoorweg in Tilburg zijn broek omlaag trok en zichzelf begon te bevredigen. De tiener maakte snel een foto van de man en deelde die met de politie. Een paar uur later konden agenten de 22-jarige man aanhouden.

Rebecca Dijkstra Geschreven door

Het meisje stond rond halfzes bij de bushalte toen ze werd geconfronteerd met de obscene actie van de man. Hij rende al snel weg in de richting van de Trouwlaan. Toch kon ze nog snel een foto maken waarop zijn kleding goed te zien was.

Pepperspray

Om kwart over negen 's avonds zagen agenten een man op de Schouwburgring lopen met dezelfde kleding aan. Hij werkte korte tijd mee en liet zijn identiteitsbewijs zien, maar griste die ook snel weer uit de handen van de agenten. Er ontstond een worsteling en de agenten moesten pepperspray gebruiken om hem te kunnen overmeesteren.

De man heeft zijn daad al snel toegegeven en ziet in dat hij hulp nodig heeft. De man zit vast.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.