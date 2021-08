Demi Korevaar had nooit gedacht dat ze ooit op het EK zou volleyballen

Demi Korevaar slaat de bal tussen de handen van de tegenstander door (Foto: ANP) vergroot

Het wordt een bijzondere dag voor Demi Korevaar uit Breda. De volleybalster begint met Oranje aan haar eerst EK. "Ik ben blij met elke minuut die ik mag spelen."

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Demi Korevaar begon haar volleybalcarrière bij De Burgst in Breda. Ze had toen nog geen enkel idee of ze talent had. "Toen ik begon met volleyballen was dat omdat ik het spelletje heel leuk vond. Natuurlijk riep ik dat ik de beste wilde worden, maar dat roepen de meesten die met een sport beginnen."

Toch werd de Bredase volleybalster al snel opgepikt. Ze mocht op diverse selectietrainingen meedoen en doorliep verschillende nationale jeugdteams. Binnen no-time zat Korevaar al bij Jong Oranje. "Toen besefte ik pas dat ik meer dan gemiddeld aanleg had voor volleybal", vertelt de international. Via Sliedrecht kwam de inmiddels 21-jarige speelster in 2019 terecht bij USC Münster, waar ze twee jaar lang een belangrijke middenspeelster was. Komend seizoen sluit Korevaar aan bij het project 2022 van de nationale volleybalbond.

Als je voor de zomer tegen mij had gezegd dat ik bij de EK-selectie zou zitten, had ik je voor gek verklaard"

Sinds haar overstap naar Duitsland is het snel gegaan, ze mocht eerst een keer meetrainen bij met de oranjedames. "Ik was die dag zo zenuwachtig. Ik zat de hele tijd na te denken over wat ze wel niet van mij zouden vinden. Maar de meiden hebben mij vanaf dag 1 goed opgevangen."

Uiteindelijk mocht Korevaar voor een tweede keer mee naar de Nations League afgelopen juni en werd ze tegen haar verwachting in geselecteerd voor het EK. "Als je voor de zomer tegen mij had gezegd dat ik bij de EK-selectie zou zitten, had ik je voor gek verklaard. Maar de trainer ziet het in mij zitten en dat is natuurlijk fijn."

"Ik moet beseffen dat ik bij de beste veertien speelsters van Nederland sta"

Korevaar gaat zonder verwachtingen naar het EK. "Ik ben blij met elke minuut die ik mag spelen. Ik voel mij ook nog het meisje dat tussen de grote dames staat. Ik moet beseffen dat ik bij de beste veertien speelsters van Nederland sta en van elk moment ga genieten. Het echte besef gaat er pas komen als ik op het EK het volkslied ga zingen."

Op het EK kunnen de oranjedames hoge ogen gooien. Op de Nations League eindigde de ploeg op een zevende plaats. Alleen Turkije deed het beter als Europees land. Dat is ook het land dat Nederland uitschakelde op het EK van 2019. Volgens de Bredase volleybalster wordt elke wedstrijd in het toernooi gezien als finale.

"We moeten de wedstrijden in de poule al zien als een knock-outwedstrijd zodat we voorbereid zijn op de wedstrijden in de achtste finale en verder in het toernooi. De finale of het behalen van een medaille is zeker een doel dat is genoemd binnen de groep."

Of het zover gaat komen gaat de komende weken duidelijk worden. Korevaar gaat er in ieder geval van genieten en kijkt er naar uit. "Ik kijk er al jaren vol bewondering naar. Nu sta ik er zelf. Ik heb er heel veel zin in."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.