Dit zaakje stinkt: man (50) steelt acht pakken zalm

Archieffoto. vergroot

Een 50-jarige man uit Breda is maandagavond betrapt op diefstal in een supermarkt bij winkelcentrum De Burcht in Breda. Hij rekende één biertje af, de rest van de boodschappen had hij in zijn kleding verstopt.

Rebecca Dijkstra Geschreven door

Hij had waarschijnlijk behoefte aan goede vetten, want hij wilde acht pakken zalm ter waarde van vijftig euro meenemen zonder te betalen. Hij werd meteen betrapt.

De man had al een winkelverbod voor alle filialen van de supermarktketen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.