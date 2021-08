Dronken vrouw veroorzaakt ernstig ongeluk met vrachtwagen op A58

Een 42-jarige vrouw die onder invloed was van alcohol en drugs heeft maandagavond een ernstig ongeluk veroorzaakt op de A58. Daarbij raakte een 56-jarige vrachtwagenchauffeur bekneld nadat ze met haar vrachtwagencombinatie tegen een boom was beland.

Een getuige zag het ongeluk gebeuren en belde de politie. De vrouw in de auto reed vanuit het niks de vrachtwagen aan, die daardoor van de weg raakte. Ze belandde in de groenstrook langs de snelweg en reed een boom omver. De boom kwam vervolgens gedeeltelijk op de cabine van de vrachtwagen terecht.

Via een speekseltest bleek al snel dat de vrouw had gedronken en drugs had gebruikt. Ze is daarom direct aangehouden en heeft afgelopen nacht in een cel doorgebracht. Ze is haar rijbewijs kwijt.