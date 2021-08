Weer minder coronabesmettingen, maar aantal daalt steeds langzamer

(foto: Joris van Duin) vergroot

Het aantal coronabesmettingen in Brabant blijft dalen. Dat blijkt uit de cijfers van de Rijksoverheid. Afgelopen week werden in onze provincie 2012 mensen positief getest op het coronavirus. Vorige week waren dat er nog 2379. Dat is een daling van ruim vijftien procent.

Het aantal besmettingen daalt minder hard dan afgelopen twee weken. Zo nam het aantal positief geteste mensen een week eerder met ruim 23 procent af. De week ervoor zelfs met bijna de helft.

Landelijk ook daling

Ook landelijk is er een daling in het aantal besmettingen. Afgelopen week werden in totaal 16.564 mensen positief getest. Een week eerder waren dat er nog 18.048.

Halverwege juli piekte de coronagolf. In een week tijd werden bijna 70.000 mensen positief getest.

Een week later was dat bijna gehalveerd naar ruim 37.000.

De week daarna volgde ook bijna een halvering, naar 21.005.

Vorige week vlakte het iets af en kwam het aantal uit op 18.048.

En deze weekcijfers zijn ook weer iets afgevlakt met 16.564 coronagevallen.

