PSV is de eerste club in de EU die door sponsor betaald wordt in Bitcoin

Commercieel directeur Frans Janssen. vergroot

PSV heeft een nieuwe sponsor die het hele sponsorbedrag uitbetaalt in Bitcoin. De club gaat komende twee seizoenen namelijk in zee met het bedrijf Anycoin Direct in Veghel, een aanbieder van cryptocurrency.

Ista van Galen Geschreven door

De samenwerking tussen de voetbalclub en Anycoin Direct is volgens de club uniek. PSV is de eerste voetbalclub in de Europese Unie die een sponsovereenkomst volledig in Bitcoin uitbetaald krijgt. "De betaling in Bitcoin markeert de volgende stap voor de acceptatie van cryptocurrency in de EU", verklaart het Veghelse bedrijf op de website van PSV.

Frans Janssen is enthousiast over de samenwerking: "De mogelijkheden en de toekomst die de wereld van cryptocurrency biedt, is veelbelovend", laat commercieel directeur Frans Janssen weten. "Als club in het hart van de Brainportregio zijn we altijd bezig met innovatie. Cryptocurrency past goed in dit plaatje."

'400.000 euro per seizoen'

Volgens de voetbalclub waren er meerdere partijen in de race voor een dergelijke samenwerking, maar werd er bewust gekozen voor een bedrijf uit Brabant.

Volgens het Eindhovens Dagblad bedraagt de tegenwaarde zo'n 400.000 euro per seizoen. Mocht de waarde van de cryptomunten dalen, dan krijgt PSV gegarandeerd een deel van dat bedrag. Hoeveel dat is, is niet bekend.

Wachten op privacy instellingen...

Niet de eerste keer

Cryptocurrency is een digitale munteenheid die gebruikt kan worden als alternatief geldsysteem. Het werkt zonder centrale bank of centrale beheerder. Bitcoin is wereldwijd de bekendste.

Dit is niet de eerste keer dat een club in crypto stapt. Zo hebben meerdere clubs eigen cryptomunten, de zogeheten fan tokens, uitgebracht of gaan dat nog doen. Daaronder vallen Fortuna Sittard, Ajax en Feyenoord. Ook FC Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain hebben zulke munten uitgebracht. Zo kreeg Lionel Messi vorige week van zijn nieuwe club Paris Saint-Germain een deel van zijn tekenbonus betaald in PSG Fan Tokens, de munten die de club zelf uitgeeft.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.