Mats (9) fietst 5300 euro bij elkaar voor Stichting Opkikker

Het is de negenjarige Mats den Ouden gelukt: in drie dagen tijd fietste hij samen met vader Ivo zo'n 150 kilometer voor Stichting Opkikker en daarmee haalden ze ruim 5300 euro op. Ze reden van hun huis in Stampersgat naar het hoofdkantoor van de stichting in Almere. Dinsdagmiddag rond half twee kwamen ze daar aan.

Het regent hard als Mats en Ivo aankomen in Almere, maar dat mag de pret niet drukken. Onder luid gejuich worden ze ontvangen door wat mensen én de mascotte van Stichting Opkikker die activiteiten organiseert voor gezinnen van langdurig zieke kinderen. "De tocht was mooi. We hebben genoten van de omgeving en van alles gezien", zegt Ivo. Dinsdag heeft het duo er zo'n 45 kilometer opzitten. Maandag fietsten ze 47 kilometer en de dag ervoor 55.

"Dit bedrag hadden we niet durven dromen."

Mats is ambassadeur van de stichting en maakte deze tocht om geld op te halen. En dat is gelukt: eenmaal binnen overhandigen hij en zijn vader een cheque van 5300 euro. "Mats had gezegd dat duizend euro mooi zou zijn, maar dit bedrag hadden we niet durven dromen. Helemaal geweldig", zegt vader Ivo trots.

Ook de directeur van de stichting is blij: "Het is heel bijzonder wat ze hebben gedaan, zo zonder ervaring op een fiets. Dat is ongekend."

"Nu kan de stichting weer leuke dingen doen voor anderen."

Het idee om deze tocht te maken, ontstond een tijdje terug. Toen Mats vier jaar oud was, werd hij ernstig ziek. Hij kreeg een hersenontsteking door waterpokken die oversloegen op zijn hersenvocht. Wat volgde waren drie weken in het ziekenhuis en een tijd in het revalidatiecentrum. Dankzij Stichting Opkikker beleefde Mats destijds een bijzondere dag: hij vloog in een helikopter, reed mee in een Ferrari en knuffelde met konijnen.

Na zijn herstel werd hij zelfs ambassadeur van de stichting en organiseerde hij ieder jaar een activiteit om geld op te halen. Dit jaar moest het anders vanwege corona, dus besloten hij en zijn vader een lange fietstocht te maken.

Het duo heeft wekenlang getraind voor de afgelopen drie dagen. "Met dit geld kan de stichting weer leuke dingen doen voor anderen", vertelt Mats na zijn tocht.

