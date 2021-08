Vertrouwen is groot bij PSV: ‘Moeten vooral geloven in ons eigen kunnen’

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

PSV is met een grote tas gevuld met zelfvertrouwen afgereisd naar Portugal. De Eindhovenaren hebben, na de foutloze seizoenstart tot nu toe, veel geloof in eigen kunnen. Tegen Benfica moet PSV een eerste grote stap zetten richting de groepsfase van de Champions League.

Job Willemse Geschreven door

‘Vertrouwen’, dat was het woord dat veelvuldig werd genoemd door PSV-trainer Roger Schmidt en aanvoerder Marco van Ginkel tijdens het afsluitende persmoment dinsdagavond. Het vertrouwen in eigen kunnen is groot bij de Eindhovenaren, die tot op heden dit seizoen nog alles gewonnen hebben en de laatste vier wedstrijden geen enkele goal tegen kregen.

Sfeer is goed

“We hebben veel vertrouwen”, begon Van Ginkel in Lissabon, die verder sprak van ‘misschien wel één van de grootste wedstrijd’ in zijn loopbaan. “Dat zou zomaar goed kunnen, ja. Al is dit natuurlijk ook heel belangrijk voor de club. We hebben er in ieder geval zin in. De sfeer is goed binnen de groep. We hebben een goede mix van ervaren spelers en grote talenten. Het vertrouwen is er om hier morgen een resultaat te halen.”

Het goede gevoel en de grote portie vertrouwen zal ook nodig zijn tegen Benfica. De Portugezen zetten in de vorige ronde met gemak Spartak Moskou, de kampioen van Rusland, opzij en ook PSV-trainer Schmidt verwacht een moeilijke wedstrijd in de Portugese hoofdstad.

“Benfica heeft gewoon veel kwaliteit. Voorin hebben ze veel opties, ze hebben zo vier à vijf spitsen die ze kunnen gebruiken. Ze kunnen op verschillende manieren spelen, we zullen zien wat de opstelling gaat worden.”

PSV lijkt tot nu toe in rustig vaarwater te waren. Volgens Van Ginkel is de sfeer goed, maar de gehele sfeer rondom PSV lijkt gecontroleerd en goed. Schmidt laat zich verder ook niet uit de tent lokken om die serene rust, ondanks de druk die op dit soort wedstrijden staat, te verstoren. Een Portugese journalist vroeg hem bijvoorbeeld naar uitspraken van Benfica-trainer Jorge Jesus, die gezegd zou hebben dat Portugese trainers creatiever zouden zijn dan Duitse trainers. "Ik weet niet of dat echt zo is, maar ik kan er niet op reageren omdat ik zelf niet heb gehoord."

Niet slim

Schmidt wilde nog weinig prijs geven wat zijn opstelling en wedstrijdplan betreft. De Duitse oefenmeester kon op een aantal vragen gewoonweg geen antwoord geven. "Wat het wedstrijdplan gaat zijn? Het lijkt me niet slim om daar nu antwoord op te geven."

PSV heeft respect voor tegenstander Benfica, erkent de kwaliteit van de ploeg van trainer Jorge Jesus, maar wil vooral naar zichzelf kijken. “We hoeven morgen niks speciaals te doen, als we maar in onszelf geloven”, zei Schmidt onder meer. “We zijn hier om te winnen, dat is altijd onze benadering. Ook al is het tegen een moeilijke tegenstander, we hebben vertrouwen dat we hier kunnen presteren.”

