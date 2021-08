Make-A-Wish en andere goede doelen lopen geld mis door schrappen Singelloop

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Schrappen Singelloop Breda ook slecht nieuws voor goede doelen.

Niet alleen de duizenden atleten en recreatieve hardlopers balen van het schrappen van de Singelloop in Breda. Ook goede doelen zijn teleurgesteld. Want heel veel lopers laten zich jaarlijks sponsoren om geld in te zamelen voor instellingen die goed werk doen mensen die het een stuk minder hebben. En dan gaat het in totale opbrengst al snel om meer dan 100.000 euro.

Zo liepen honderden gesponsorde deelnemers in 2018 nog zo'n 35.000 euro bij elkaar voor Make-A-Wish, dat zich inzet om zeer zieke kinderen een wensdag te geven om nooit te vergeten. Ook een loopteam van Omroep Brabant droeg een steentje bij.

Vaak gaat het om goede doelen die geen subsidie ontvangen en dus volledig afhankelijk zijn van de inzet van anderen. Zo rende een familie van een ziek kind in 2018 nog 27.000 euro bij elkaar voor onderzoek door het Beatrix Spierfonds voor de behandeling van de ziekte van Pompe.

"Het is ontzettend balen."

Het hardloopevenement in Breda met 20.000 deelnemers en 85.000 toeschouwers stond gepland voor zondag 3 oktober. Maar de coronamaatregelen zetten opnieuw een streep door de rekening.

"Het is ontzettend balen. Niet alleen voor ons, maar ook voor alle mensen in Breda die zo’n zin hadden in een feestje", reageerde woordvoerder Flip Kitslaar maandag. "Ook zonder anderhalvemetermaatregel is het maximum van 750 man en testen voor toegang voor ons echt niet mogelijk."

Omroep Brabantteam rent 2368 euro bij elkaar tijdens Singelloop voor Make-A-Wish. (foto: Raoul Cartens) vergroot

Veel hardlopers waren al in training voor de 35e editie van de Singelloop. Ook de deelnemers van fundraiser 'De 40 van Breda'. Om geld op te halen voor goede doelen lopen ze al 7 jaar alle bij de Singelloop beschikbare afstanden achter elkaar. Dus de 5 en de 10 kilometer, de halve marathon, om daarna af te sluiten met de familieloop. In totaal 40 kilometer.

"Aansluiten bij een ander loopevenement, of zelf iets regelen. Maar we gaan wel rennen. Weer of geen weer!"

In 2018 leverde hen dat nog een mooie 40.000 euro op voor de Stichting Ushersyndroom en Stichting Driving Nurses. Bij de alternatieve Singelloop van vorig jaar halveerde het bij elkaar gerende bedrag naar 20.000 euro. En nu dreigt er dus helemaal geen opbrengst.

Maar Stijn Belt, voorzitter van het kernteam De 40 van Breda, gaat niet bij de pakken neer zitten. "Nog niet alle hoop is verloren. Woensdagavond hebben wij een spoedoverleg om te kijken of we iets anders kunnen doen: aansluiten bij een ander loopevenement of zelf iets regelen. Maar we gaan wel rennen. Weer of geen weer!"

