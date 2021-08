Levende kip gedumpt in container voor kadavers op de milieustraat

Deze kip overleefde de dumping (foto: Sharon van Offeren). Niemand heeft zich gemeld voor Freddie de fret. Volgende Vorige vergroot 1/2 Deze kip overleefde de dumping (foto: Sharon van Offeren).

Het is druk bij dierenopvang De Maashorst in Schaijk. Eigenares Sharon ziet deze maand opvallend veel gedumpte dieren binnenkomen, waarbij vaak sprake is van dierenleed. Dinsdag werden er nog drie kippen gedumpt bij de milieustraat in Rosmalen. Toen ze werden gevonden, leefde er één nog, de andere twee waren dood.

Rebecca Dijkstra Geschreven door

Ze kan het niet geloven. Bij Vooropvang de Maashorst in Schaijk krijgen ze deze maand de raarste gevallen binnen. Van duiven met plakband om de pootjes tot een prachtige bonte pauw die zomaar gedumpt is in een woonwijk, vertelt eigenaresse Sharon van Offeren.

Tot overmaat van ramp kwam daar dinsdag weer een schrijnend geval bij. Bij de milieustraat in Rosmalen bleken drie kippen gedumpt in een vuilniszak. Een van de kippen heeft het overleefd en rust nu uit in Schaijk.

“Je hebt bij die milieustraat een container voor dode dieren en daar werd die vuilniszak gevonden. Het zou kunnen dat er geen opzet in het spel was, maar wij betwijfelen dat ten zeerste. Want één kip is zelf uit de zak gesprongen. Dat kun je toch niet missen?" De kip die de dumping overleefde, is nog zwak maar heeft woensdagochtend al haar eerste ei gelegd in de opvang.

"Ik word er boos van omdat ik het niet snap."

"We zien echt veel dumpingen momenteel. We hebben nu bijvoorbeeld een prachtige bonte pauw bij ons zitten, die liep gewoon in een woonwijk in Den Bosch. Niemand die zich meldt. We hadden ook nog een haan met ducttape onder de poten. Een een lieve, tamme fret waar niemand zich voor meldt. We snappen niet hoe het kan", verzucht Sharon. De kip, de pauw, de fret en vele andere bijzondere dieren in de opvang, zoeken nog een nieuw baasje.

Sharon noemt de afgelopen maand zelfs de 'maand van het dierenleed'. Ondanks alle ellende die Sharon ziet, gaat ze door met haar werk. “Ik word er wel boos van, maar dat is omdat ik het niet snap. Maar ik weet dat ze vanaf het moment dat ze bij ons komen, een beter leven krijgen. Hoe moeilijk het soms ook is. Bij ons sterken ze aan en wij zoeken een mooi nieuw adres voor ze. Maar het is heel triest op dit moment.”

Pauline de pauw werd gevonden in een woonwijk (foto: Vooropvang de Maashorst). vergroot

