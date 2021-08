Kermis Roosendaal gaat door, maar zonder kermiscafé en botsauto's

De kermissen in Roosendaal en Wouw gaan dit jaar door, meldt de gemeente woensdag. Vanwege de coronaregels staan er minder attracties in Roosendaal. Ook zijn er extra maatregelen getroffen.

Dit jaar telt de Roosendaalse kermis 62 attracties, tegenover 85 in coronavrije jaren. Er komt geen kermiscafé en de botsauto's ontbreken in verband met de maatregelen. Ook is er geen Sterrenmiddag en geen afsluitend vuurwerkspektakel. Er wordt binnen de kermisterreinen geen alcohol geschonken.