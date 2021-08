Vikingen trokken plunderend, moordend en verkrachtend door Breda

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 John van Ierland schreef roman over Vikingen in Breda.

Niet de Spanjaarden, maar de Vikingen veroverden als eerste de stad Breda. En dat weten maar weinig mensen. John van Ierland schreef er daarom de roman 'Åshild' over, een boek dat is gebaseerd op feiten, legendes en sagen. Over de liefde van een Noorse prinses en plunderende, verkrachtende en moordende Noormannen in zijn Breda.

Een wandeling met John van Ierland door de binnenstad van Breda levert mooie, historische verhalen op. Natuurlijk kent hij de klassiekers over de Spanjaarden die Breda veroverden en er door de truc met turfschipper Adriaan van Bergen uiteindelijk ook weer werden uitgejaagd. Maar John vertelt eigenlijk liever over de Vikingen die de stad al veel eerder in hun greep hadden.

"Ik ben Bredanaar en ik ben verknocht aan mijn stad", zo zegt Van Ierland. "En ik hou ook heel erg van de tijd van de Vikingen. Dat aan elkaar gekoppeld, is voor mij het ultieme. Daarom heb ik er een boek over geschreven. Een combinatie tussen feiten en fictie."

De roman gaat over de Noorse prinses Åshild die de liefde zoekt, maar tijdens een zeereis door een jaloerse Viking om het leven wordt gebracht. Haar hart wordt uit het lichaam gehaald en naar Breda gebracht. Daar houden de Vikingen flink huis en ontstaat er een spannend avontuur.

"Diefstal, verkrachtingen, plunderingen en moord. Het gebeurde allemaal bij het veroveren van Breda", zo zegt Van Ierland over zijn boek. "Niemand werd gespaard om buit te pakken en te raddraaien. En dat allemaal met het vooruitzicht om in Walhalla te komen."

"De plunderingen gingen tot aan Sint-Oedenrode en Wallonië toe."

Voor zijn roman heeft John het nodige huiswerk verricht. Dat blijkt als tijdens de wandeling door Breda het bekende Spanjaardsgat wordt aangedaan. "Iedereen kent Breda van de Spanjaarden, maar de eersten die Breda hebben veroverd waren de Vikingen. Het wooncomplex 'Spanjaardsgat' dat hier staat, heeft eigenlijk een verkeerde naam. Want dat was Brynesheim, de burcht van de Vikingen."

"Het schijnt dat de Vikingen ergens in 840 naar Breda zijn gekomen. Ze zijn rivier de Mark afgezakt en hebben hier een nederzetting gesticht om vandaar uit te plunderen. Dat ging tot aan Sint-Oedenrode in Oost-Brabant en Henegouwen in Wallonië toe."

Van Ierland doet al sinds 2005 onderzoek naar de Vikingen in Breda. "We kenden over onze stad en de Vikingen al de legende 'De Denensage' en het gedicht 'Het heilige kruis van Breda' uit 1400. Dat heb ik als basis gebruikt voor mijn boek en van daaruit ben ik gaan schrijven. Ik heb wel eerst uitgezocht hoe het nu werkelijk zit met de feiten in die werken en daar klopte niet veel van. Mijn roman is daarom gebaseerd op oude en nieuwe feiten en die zijn opgeluisterd met mooie verhalen."

De roman Åshild is vanaf 16 september verkrijgbaar.

