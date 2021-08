Willem II haalt keeper Timon Wellenreuther na ruim een jaar terug

Willem II heeft Timon Wellenreuther teruggehaald. De keeper wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van RSC Anderlecht. Ruim een jaar geleden maakte hij de overstap van Tilburg naar België.

Wellenreuther noemt het fantastisch om weer in Tilburg te zijn. “Ik ken de weg, de mensen en heb een heel goed gevoel bij de club en deze deal.” De 25-jarige Duitser zat zondag op de tribune toen Willem II verloor van Feyenoord (0-4). Doelman Robbin Ruiter maakte toen geen beste indruk.

Bij RSC Anderlecht kwam Wellenreuther vorig seizoen tot 27 wedstrijden, nu is hij daar reserve. Voor zijn vertrek naar België keepte hij in drie seizoenen 77 wedstrijden voor Willem II. In zijn laatste seizoen haalde de keeper Europees voetbal met Willem II.