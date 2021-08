Dronken man weigert alcoholtest en slaat agent

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 37-jarige man uit Hooge Zwaluwe is dinsdagavond door het lint gegaan op het politiebureau in Oosterhout. Hij sloeg onder andere een agent en probeerde de ruiten van een politieauto in te trappen.

Agenten waren die avond in een huis in Made omdat daar ruzie zou zijn geweest. De 37-jarige man wilde wegrijden toen agenten daar aankwamen, maar kreeg een stopteken omdat hij mogelijk iets met de ruzie te maken had.

Hij stapte uit en werkte mee, maar rook sterk naar alcohol. Uit een blaastest bleek dat hij had gedronken en daarom moest hij mee naar het bureau voor een uitgebreide alcoholtest.

Mocht naar huis

Daar sloeg de stemming van de man om, zegt de politie. Hij weigerde mee te werken aan de test en begon agenten uit te schelden. Hij mocht desondanks zijn kater thuis uitzitten, maar gaf vlak voordat hij vertrok een agent nog een klap. Daarop werd hij aangehouden en naar de cel in Breda gebracht.

Tijdens de rit naar het cellencomplex probeerde hij de ramen uit de politieauto te trappen. Hij werd de hele rit lang in bedwang gehouden door agenten. De agent die een klap kreeg, heeft aangifte gedaan.

