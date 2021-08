Meisjes betast tijdens hun autorijles: 'Ik voelde me vies en alleen'

Archieffoto. vergroot

Twee jonge meiden uit Heeze-Leende en Valkenswaard zijn tijdens hun rijlessen in 2019 en 2020 betast door hun rij-instructeur. De 54-jarige man uit Waalre legde zijn hand op hun bovenbenen en raakte volgens de meiden ook hun borsten aan. Bij een van hen schoof hij zijn hand in haar kruis. “Door de aanrakingen voelde ik me vies en alleen, ik wist niet meer wat normaal is", reageert ze woensdagochtend in de rechtbank in Den Bosch. Als het aan justitie ligt moet hij acht maanden de cel in.

De aanrakingen op de knieën en bovenbenen waren volgens de handtastelijke rijinstructeur bedoeld om de rijprestaties te verbeteren. Hij stelt dat hij op de knie drukte als er niet hard genoeg geremd werd en dat hij soms de bovenbenen aanraakte om jonge chauffeurs gerust te stellen.

“Ik stond er niet bij stil dat dat anders binnen kon komen bij hen.“ De rijleraar kneep tijdens het rijden inderdaad wel eens in de bovenarm van een leerling om zo de remdruk na te bootsen, zo zegt hij. Als hij daarbij mogelijk de borsten geraakt heeft, heeft hij daar naar eigen zeggen niets van meegekregen.

"Jij had alle controle en ik geen."

Toch geeft ook de rijinstructeur toe dat hij wel degelijk een keer te ver ging. In plaats van zijn hand weg te halen, schoof hij die verder naar boven de lies in. Daar maakte hij draaiende bewegingen, volgens het slachtoffer zo'n vier minuten. Waarom hij dat deed, kan hij niet vertellen. “Het gebeurde in het moment, niet uit lust.” De rechters begrijpen niet hoe het kan dat hij daar nog steeds geen verklaring voor heeft.

De rechter en de slachtoffers zijn het erover eens dat de instructeur zich bewuster had moeten zijn van zijn positie: "Waar haal je het lef vandaan om dit bij een minderjarig meisje te doen terwijl ze nergens heen kan”, reageert een van de meiden. “Wij, meisjes van 16 en 17, zijn in deze levensfase het meest onzeker over onszelf en daar heb jij misbruik van gemaakt.” Daar sluit de ander zich bij aan. “Jij had alle controle en ik geen.”

"Ik ben een ontiegelijke lul."

Lang twijfelde het eerste slachtoffer om aangifte te doen, ook omdat ze zich bekommerde om de toekomst van de instructeur, die vader is. Dat raakte de rijleraar, hij reageert met een brok in zijn keel: “Ik ben een ontiegelijke lul dat ik aan haar gezeten heb en zij is een fantastische meid dat ze eerst aan mijn gezin gedacht heeft.”

Ook het andere slachtoffer verklaarde na de aanrakingen met steeds meer tegenzin de lesauto in te stappen omdat ze zich niet op haar gemak voelde. “Dat doet me veel, ik wil dat geen enkele leerling bang is voor mij.”

“Ik heb het gevoel dat elke man op zo'n manier naar mij kijkt.”

Door de betastingen verloren de meiden het vertrouwen in anderen. Hun familie en vrienden merkten dat ze steeds afstandelijker werden. “Ik heb het gevoel dat elke man op zo'n manier naar mij kijkt.” Ook het zien van een lesauto roept herinneringen op. “Dan word ik misselijk. Misselijk van de herinneringen aan wat jij deed in die auto.”

Toch hebben de meiden het toch aangedurfd om aangifte te doen én zich uit te spreken tegen hun oud-rijleraar. "Om te zorgen dat dit niet meer gebeurt”, eindigt een van hen fel. "Om jou te stoppen."

“Stapje voor stapje steeds verder.”

Justitie ziet ook de kleinere aanrakingen aan het begin van de rijles als seksueel. “Stapje voor stapje gaat de verdachte steeds verder.” Daarom eiste de officier van justitie acht maanden celstraf tegen de rijleraar en vier maanden voorwaardelijk die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. De officier vindt dat hij geen instructeur meer mag zijn en vindt dat hij ruim 5000 aan schadevergoedingen moet betalen. De uitspraak van de rechter volgt over twee weken.

