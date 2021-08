Egeltjes hebben weer een veilige opvang na actie voor vernielde schuur

Binnenkort kunnen de egeltjes ook terecht in het gloednieuwe schuurtje van Conny en Dré. vergroot

Nog maar een paar weken geleden waren Dré en Conny Scheeres uit Roosendaal volledig verslagen. Het schuurtje dat zij wilden ombouwen tot nieuw verblijf van hun egelopvang, was compleet vernield. Maar dankzij een crowdfunding is de ingestorte muur weer volledig hersteld én is er geld voor de inrichting. "We hebben vol ongeloof naar die teller zitten kijken."

Sven de Laet Geschreven door

Al meer dan twintig jaar runt het echtpaar de egelopvang aan huis. "Maar het wordt gewoon te klein. We gebruiken nu twee tuinhuisjes, maar die zitten vol. Dit jaar staat de teller al op meer dan driehonderd opgevangen egeltjes en daar komen er nog een hoop bij."

Het leegstaande schuurtje moest de oplossing bieden, maar dat liep even anders. "Op een ochtend stond een jongen van de overkant op de stoep. 'Buurman, er zit een deuk in uw schuurtje.' Dat zal vast meevallen, dacht ik. Tot ik ging kijken: de hele muur was kapot. Waarschijnlijk is iemand er hard tegenaan gereden."

De muur van het nieuwe egelverblijf stond door de klap op instorten. vergroot

Even leek er definitief een streep door de uitbreidingsplannen te kunnen. "Totdat een vrouw uit België ons verhaal hoorde. Die trok het zich zo aan dat ze een crowdfunding opzette. Het initiatief werd groots opgepakt. "Iedere keer dat we keken zagen we die teller stijgen. Niet te geloven."

Uiteindelijk werd er meer dan 8000 euro gedoneerd. Het schuurtje is zelfs al opgeknapt. "Dat was deels verzekeringswerk, maar het overgebleven geld komt heel goed terecht. Er is al een nieuwe vloer gestort en binnenkort komen de nieuwe kooien voor de egeltjes. We zien de toekomst weer rooskleurig in."

En er is nog meer goed nieuws. "Dit was niet de eerste keer dat er iemand tegen het schuurtje aan is gereden. We hebben bij de gemeente een verzoek ingediend om er een paaltje voor te plaatsen. Daar hebben ze naar geluisterd. Vorige week is het er zelfs al neergezet. Dat geeft een gerust gevoel."

"Stel dat het twee maanden later was gebeurd, als die egeltjes al in die schuur hadden gezeten..."

Dat het drama nu zo'n positief einde heeft, had Dré een maand geleden niet kunnen bedenken. "Vooral dat zoveel mensen met ons meeleefden, was geweldig. Dat is zo'n oppepper voor ons." En hij realiseert zich ook dat de opvang aan een ramp is ontsnapt. "Nu was het heel erg vervelend. Maar stel dat het twee maanden later was gebeurd, als die egeltjes al in die schuur hadden gezeten... Daar moet je niet aan denken."

Vorige week werd de muur van het schuurtje hersteld. vergroot

Een paaltje moet voorkomen dat de schuur nog eens wordt vernield. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.