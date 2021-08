'Laffe daad', politie boos over diefstal van defibrillator bij speeltuin

foto: politie Helmond vergroot

Bij een speeltuin aan de Arbergstraat in Helmond is woensdag een kastje met daarin een AED (Automatische Externe Defibrillator) vernield. De AED is door onbekenden gestolen. Op Facebook spreekt de politie van een laffe daad. Een AED is bedoeld om in noodgevallen een leven te kunnen redden.

Precies dat gebeurde later op de dag. Bij de politie kwam een melding van een reanimatie binnen, elders in Helmond. Daarbij hebben agenten iemand met de AED die zij bij zich hadden twee schokken toegediend. Dat was de redding voor deze man of vrouw.

De politie zet alles op alles om de daders van de diefstal van de AED te achterhalen. Getuigen kunnen zich - ook anoniem - melden bij de politie.

