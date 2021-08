Onbetaalde rekeningen en faillissementsfraude: 8 maanden celstraf

Een 28-jarige man uit Uden is veroordeeld voor onder andere meerdere verduisteringen, oplichting en faillissementsfraude in de agrarische sector. De rechtbank sprak woensdag van een ‘patroon’ en gaf hem acht maanden cel.

De man mag bovendien vijf jaar lang geen bestuurder van een bedrijf, vereniging of stichting meer zijn en ook niet werken in de mestsector. Hij moet ruim 18.000 euro betalen aan de benadeelden.

De man werkte in de agrarische sector en had meerdere vennootschappen waaronder een mesthandel en een transportbedrijf. Hij betaalde veelvuldig niet volledig voor gehuurd, geleased of gekocht materieel zoals opleggers, trailers, een vrachtwagen en onderdelen. Ook overtrad hij de wet door zijn failliete mesthandel achter te laten zonder administratie.