High Tech Campus Eindhoven verkocht: mogelijk voor meer dan 1 miljard euro

Miljardair Marcel Boekhoorn heeft de High Tech Campus in Eindhoven verkocht. De kantoorlocatie waar verschillende grote techbedrijven als Philips, NXP, Intel, ASML en IBM een vestiging hebben, wordt overgedaan aan investeerder Oaktree Capital Management.

De partijen maakten niet bekend welk bedrag met de overname is gemoeid. Boekhoorn telde in 2012 zo'n 425 miljoen euro neer voor de campus.

Zakenblad Quote zegt geluiden opgevangen te hebben dat met de deal nu een bedrag van meer dan 1 miljard euro is gemoeid.

235 bedrijven gevestigd op de campus Momenteel werken 12.000 mensen in meer dan veertig gebouwen op de campus die 235 bedrijven telt. De nieuwe investeerder zegt zich in de komende jaren te willen inzetten om de campus en zowel bestaande als nieuwe huurders te laten groeien.

Het is niet de eerste grote deal voor Boekhoorn in Nederland. Eerder verdiende hij al honderden miljoenen met de verkoop van Telfort aan KPN. Tot halverwege vorig jaar was ook winkelketen HEMA nog in zijn bezit. Later kwam die keten in handen van een groep schuldeisers.