Terrassen moeten wijken voor kermisattracties: 'Wij zijn not amused'

Plots staan er gele strepen op de Markt in Roosendaal. Sinds kort weten horecaondernemers dat het om de afmetingen van de aankomende kermisattracties gaat. Zonder berichtgeving lijken de terrassen op de Markt te moeten wijken voor kermisattracties wat een kostenplaatje van enkele duizenden euro’s oplevert. Horecaondernemers willen in gesprek met de gemeente en kermisexploitanten om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Een duidelijke gele hoek van 90 graden met een doktershandschrift. En dat op een aantal verschillende plekken op de Markt in Roosendaal. Zo troffen horecaondernemers eind vorige week hun terrassen aan. Wat de boodschap achter de gele hoeken is, is aanvankelijk niet duidelijk. De onverwachte strepen schieten in het verkeerde keelgat bij zowel de PvdA als VLP.

"De horeca is lang dicht geweest. Staat nu eindelijk open. Wij doen een pleidooi aan het college om de terrassen in tact te laten. Of in ieder geval met zijn allen rond de tafel te gaan", vertelt PvdA-raadslid Paul Klaver.

"We zijn not amused dat we het terras moeten gaan opruimen."

De Markt is één van de zes locaties waar de kermis op moet doorgaan. Naast de Markt komen er ook attracties op de Nieuwe Markt, het Tongerloplein, het Kadeplein en zowel aan de voor- als achterzijde van het EKP-gebouw. Voor de Nieuwe Markt betekent het dat de weekmarkt niet door kan gaan. Op de Markt staan de horecaondernemers voor een hels karwei.

"We leven allemaal in de coronaperikelen", vertelt Maaike Matthijssen, voorzitter van Vereniging Horeca Oude Markt (VHOM) Roosendaal. "Het terras hebben we keihard nodig om toch nog een beetje omzet te kunnen maken. We zijn not amused dat we het terras moeten gaan opruimen.”

Matthijssen noemt het al ‘een vervelende klus waar veel personeel voor nodig is’. Andere terrassen, die hebben gekozen voor vaste constructies, moeten tweemaal specialisten inhuren om het terras af te breken en kort daarop weer terug op te bouwen. Een klus van enkele duizenden euro’s.

"De kermis is belangrijk voor Roosendaal. Ook nu in coronatijd. Maar het hoeft niet per se voor onze deur."

De horecagelegenheden hebben de hoofden al bij elkaar gestoken en zijn op zoek gegaan naar passende alternatieven. "Alleen maar ‘nee’ zeggen is niet hoe wij als VHOM er in zitten”, vertelt de voorzitter. “De kermis is belangrijk voor Roosendaal. Ook nu in coronatijd. Maar het hoeft niet per se voor onze deur. Dus wij dachten als alternatieven aan de parkeerplaats bij het Emile van Loonpark. Dan maak je nog steeds een lus door de binnenstad."

Maar ook andere plekken in Roosendaal behoren tot de mogelijkheden. "Ook de parkeerplaats bij RBC-stadion De Luiten staat leeg. Er zijn zoveel mooie opties. Is het dan nodig om hier op de Markt zo veel attracties neer te zetten en opnieuw aan de inkomsten van de horecaeigenaren te zitten?"

De gemeente laat via een schriftelijke reactie te weten begrip te tonen voor de teleurstelling van de horecaeigenaren. Tegelijkertijd wijst het naar de kermisexploitanten die volgens de gemeente eveneens een zwaar jaar achter de rug hebben.

"Voor de horeca betekent dit helaas een andere kermisbeleving dan andere jaren. Zeker ook door de verplichte fysieke afscheiding van de kermispleinen (één van de voorwaarden, red.)", zo schrijft de gemeente.

"De kermis hoort in de binnenstad."

Ingaan op de aangedragen alternatieven doet de gemeente echter niet direct. "De kermis hoort in de binnenstad. Op deze manier kan de kermis georganiseerd worden zoals de landelijke overheid dat voorschrijft", aldus de gemeente.

De horeca baalt van het uitgebleven antwoord en doet nogmaals een oproep voor een gesprek. "Dit regel je niet achter de rug van horecaeigenaren om. Er is nog geen datum geprikt voor een gesprek. Hierbij opnieuw de uitnodiging: laten we bij elkaar komen en samen kijken naar een betere oplossing voor alle partijen."

