Unieke zege PSV Vrouwen in Champions League

De vrouwen van PSV hebben woensdagavond de eerste zege ooit geboekt in de Champions League. Lokomotiv Moskou werd in eigen huis met 3-1 verslagen.

Na een fout van keepster Van Veenendaal kwam de thuisploeg al na vier minuten op 1-0, maar even later zorgde Esmee Brugts al weer voor de gelijkmaker.

In de tweede helft waren het de nieuwelingen in de ploeg van Rick van Rooij die zich lieten gelden. Uit een hoekschop van Desiree van Lunteren kon Maruschka Waldus de 2-1 binnen tikken en diep in blessuretijd besliste Amalie Thestrup het duel met de 3-1.