PSV houdt Champions League-droom in leven ondanks nederlaag in Lissabon

PSV heeft de eerste wedstrijd in de play-offs in de Champions League verloren van Benfica. In Lissabon was de thuisploeg met 2-1 te sterk voor de Eindhovenaren. PSV deed zichzelf tekort met deze nederlaag, maar het vertoonde spel en de gemaakte goal zal vertrouwen geven. De groepsfase van de Champions League is nog alles behalve uit zicht.

Het Estadio Da Luz in Lissabon was gevuld met 20.000 fans, die kabaal maakten voor de 60.000 die er normaliter zitten. Thuisploeg Benfica kreeg hierdoor in de eerste minuten vleugels, terwijl PSV wat beduusd leek in die beginfase. De Eindhovenaren oogden onwennig, konden niet in de duels komen en aan de bal was er veel slordigheid te bespeuren. Het was dan ook niet gek dat Benfica na tien minuten op voorsprong kwam. Een steekpass van Pizzi werd afgemaakt door Rafa Silva.

Na die vroege goal leek PSV wakker geschud. Aan de hand van middenvelder Mario Götze, die de beste PSV’er was op het veld in Lissabon, durfden de Eindhovenaren meer naar voren te voetballen én te verdedigen. PSV liet zijn tanden zien, kreeg wat kleine kansjes, maar wist niet echt door te pakken. Even leek PSV, na iets meer dan een half uur spelen, op gelijke hoogte te komen, maar een goal van Eran Zahavi werd afgekeurd wegens buitenspel.

Benfica leek het in die eerste helft welletjes te vinden met die 1-0 voorsprong. De Portugezen lieten PSV aan de bal en de ploeg van trainer Roger Schmidt had ook zeker de overhand in die eerste 45 minuten. Toch kreeg PSV nog een behoorlijke tik te verwerken iets voor rust. Verdediger Verissimo mocht allereerst al vrij uithalen, waarna Drommel de bal nog net tot corner kon verwerken. De corner die volgde bleef hangen, waarna Julian Weigl vrij kon binnenschieten: 2-0.

Voor PSV bleef de opdracht na rust hetzelfde: hoe dan ook scoren. Daar slaagde Marco van Ginkel bijna direct in, maar zijn kopbal werd gekeerd door doelman Odisseas Vlachodimos. Maar niet veel later voltooide PSV de opdracht wél. Zes minuten na rust hield Cody Gakpo drie man bezig, waarna zijn schot licht van richting veranderde en achter de Benfica-goalie in het doel verdween.

Die treffer gaf PSV het zelfvertrouwen dat het nodig had. Dat vertrouwen zag je na die aansluitingstreffer terug op het veld. PSV toonde bravoure, zette Benfica steeds meer onder druk en groeide meer en meer in de wedstrijd. De tweede helft die de ploeg van Schmidt op de mat wist te leggen, was gewoon goed. PSV liet het alleen na om een tweede of zelfs wel derde treffer te maken.

PSV doet zichzelf tekort met deze kleine nederlaag. In de beginfase heeft de Eindhovense ploeg het eigenlijk al weggeven, al zat het in de afronding niet mee in de tweede helft. Ondanks de kleine nederlaag, geeft het vertoonde spel en het tegendoelpunt vertrouwen voor de return. PSV liet woensdagavond zien dat het zeker niet onder doet voor Benfica. Volgende week dinsdag volgt de return in Eindhoven en dan valt de definitieve beslissing.

