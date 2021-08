Marco werd uitgeloot voor Formule 1 in Zandvoort: 'We keken er zo naar uit'

Marco lijkt een ontmoeting met de echte Max voorlopig nog even uit te moeten stellen. vergroot

Ze hadden zich er zó op verheugd: Marco en zijn vrienden uit Nuenen, die begin september een heel weekend naar de Formule 1 in Zandvoort zouden gaan. Maar nu hebben zij te horen gekregen dat ze zijn uitgeloot. "We zijn niet meer welkom."

Onlangs werd duidelijk dat de tribunes bij de Grand Prix in Zandvoort nog maar voor twee derde gevuld mogen zijn in verband met corona. Woensdag kregen alle tickethouders het verlossende mailtje. Voor de vriendengroep van Marco betekende dat slecht nieuws. "We hadden zulke mooie tribunekaarten en keken er ontzettend naar uit... Maar nu kunnen we er niet meer bij zijn", vertelde hij donderdagochtend bij radioprogramma WAKKER!

"Wat maakt het dan uit of je zeventigduizend of honderdduizend man op dat terrein hebt?"

En dat doet best wel even pijn. "Het voelt raar. Bij een voetbalwedstrijd zit 25.000 man op elkaar en ook bij de Formule 1 zitten de fans straks naast elkaar. Van anderhalve meter is geen sprake. Dus wat maakt het dan uit of je 70.000 of 100.000 man op dat terrein hebt? Heel krom."

Op Marktplaats worden tickets inmiddels voor gigantische prijzen aangeboden. "Maar daar gaan we niet aan beginnen", vertelt Marco. "We hebben onze kaarten op naam moeten zetten, dus ik betwijfel sowieso of het kan. Bovendien is de kans op oplichting heel groot."

Ergens koestert Marco nog een sprankje hoop. "Ik heb Grand Prix-directeur Jan Lammers in 2003 ontmoet. Wellicht dat ik via hem nog iets ga proberen."

"In onze mancave zorgen we ook voor een hoop gezelligheid."

Lukt dat niet, dan zit er niets anders op dan er thuis een feestje van te maken. "In onze mancave. Daar zorgen we ook voor een hoop gezelligheid." En Marco troost zich met de gedachte dat het altijd nóg slechter had gekund. "Stel dat ik als enige van onze groep was uitgeloot", lacht hij. "Dat was nog erger geweest."

