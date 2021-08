Date (41) licht bejaarde man op en plundert zijn bankrekening

Van de rekening van de man werd 7700 euro gepind (foto: ANP 2021/Venema). vergroot

Een 41-jarige vrouw uit Breda heeft woensdag vier maanden celstraf gekregen omdat ze een bejaarde man heeft opgelicht en zijn bankrekening heeft geplunderd. Ze kreeg ook vier maanden voorwaardelijke celstraf die ze moet uitzitten als ze opnieuw in de fout gaat.

Volgens De Telegraaf kwam het 87-jarige slachtoffer uit Assen via datingsite Lexa in contact met de vrouw. Zij noemde zichzelf Vanessa, maar dit is niet haar echte naam. Haar profielfoto op Lexa was wel echt. Ze belde zij de bejaarde man op en zei ze dat ze graag bij hem op bezoek wilde komen. De man stemde hiermee in en 4 januari 2018 kwam zij naar zijn huis. Ze nam een voor hem onbekende vrouw mee.

Ruim 7700 euro

De man verklaart dat ze gezellig samen koffie hebben gedronken. Daarna vroeg de onbekende vrouw of zij zijn computer even mocht gebruiken. Hij bleef vervolgens in de kamer achter met ’Vanessa’. Die begon hem vervolgens over zijn arm te aaien en te knuffelen, zo is volgens de krant in de verklaring te lezen.

Achteraf bleek dat de onbekende vrouw de paslimiet van zijn bankrekening had verhoogd. Ook had ze zijn pincode achterhaald en de pinpas van de bank uit zijn portemonnee gestolen. In korte tijd was er 7700 euro van zijn bankrekening gepind.

Bekentenis ingetrokken

Agenten kwamen de Bredase vrouw op het spoor en ze vroegen haar naar het plaatselijke politiebureau te komen voor verhoor. Daar legde ze een bekentenis af. Alles was vooraf gepland, verklaarde zij tijdens het politieverhoor.

Maar woensdag, toen de politierechter in Assen zich over deze zaak boog, hield de vrouw bij hoog en bij laag vol dat ze deze bekentenis onder druk had afgelegd tijdens een paniekaanval. Ze beweert ook dat ze geen bijstand kreeg van een advocaat. Volgens de officier van justitie is de vrouw er steeds op gewezen dat ze een advocaat mocht raadplegen, maar had ze hier geen behoefte aan.

'Schandalige gang van zaken'

Volgens de rechter komen de verklaringen van de verdachte en het slachtoffer op veel essentiële punten overeen. De vrouw had volgens De Telegraaf een strafblad van twintig pagina’s. Zij is al vaker veroordeeld voor onder meer diefstal en zakkenrollerij. De officier van justitie gelooft dan ook 'helemaal niets' van de bewering dat de vrouw bij het slachtoffer langsging omdat ze een relatie wilde.

