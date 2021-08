Arbeidsmigranten mogen langer in hotel blijven: 'Wij weten van niets'

Arbeidsmigranten in voormalig Amrath hotel Eindhoven vergroot

De 90 arbeidsmigranten die illegaal in het voormalige Amrath Hotel aan de Leenderweg in Eindhoven wonen, hebben uitstel gekregen van de gemeente. Het hotel wordt al sinds vorig jaar november illegaal bewoond. De eigenaar had tot 1 september dit jaar de tijd gekregen om de bewoners te verhuizen, maar dat is nu uitgesteld tot 15 november.

De bewoners lijken nog niets weten van de naderende verhuizing. Een Poolse man en vrouw reageren verbaasd op de vraag of ze weten dat ze binnenkort moeten verhuizen. De man haalt zijn schouders erover op. In het Engels vertelt hij: “Je weet nooit hoe het gaat. Er wordt ons nooit wat verteld. Ik woon hier ook niet heel fijn, dus misschien wordt het er nu wel beter op.”

Dat hij er niet fijn woont, komt met name door de kleine ruimte waarin hij in moet leven. Hij deelt zo’n 20 vierkante meter met een medebewoner. Ook zijn er weinig voorzieningen in het pand.

"In het portiek ligt allemaal rommel zoals drankflessen en zelfs braaksel.”

Het pand wordt sinds december vorig jaar gehuurd door de Covebo Group, een bedrijf dat migranten via arbeidsbureau Eurojob in Nederland aan werk en verblijf helpt. De 90 arbeidsmigranten wonen er al bijna een jaar hoewel het hotel geen woonbestemming heeft.

Omwonenden klagen over overlast door arbeidsmigranten die achter het hotel herrie maken, drinken, blowen en rommel achterlaten. Een ondernemer die binnenkort zijn zaak opent naast het hotel ziet de migranten liever gaan. “Het portiek waar mijn zaak moet komen is nu een soort hangplek. Er ligt allemaal rommel zoals drankflessen en nu zelfs braaksel.”

“De arbeidsmigranten worden min of meer gedwongen om op straat rond te hangen."

Remco van Dooren, raadslid van het CDA, maakt zich hard voor deze zaak. “De arbeidsmigranten worden min of meer gedwongen om op straat rond te hangen en ze hebben op de parkeerplaats een soort hangplek gecreëerd. Dat krijg je als ze niet genoeg eigen ruimte hebben om samen te komen.”

Om het hotel alsnog voor dit doel te kunnen gebruiken, vroeg uitzendbureau Eurojob eind april alsnog een vergunning aan, maar die werd hen 15 juni geweigerd. Het CDA stelde de kwestie eind juni aan de kaak naar aanleiding van berichtgeving van Studio040 over het voormalige hotel.

Volgens raadslid Van Dooren zouden de Eurojob en de gemeente samen een nieuwe plek moeten zoeken voor de arbeidsmigranten. Dit is volgens hem ook een kans om eens te kijken naar de omstandigheden waarin de arbeidsmigranten nu in moeten leven.

