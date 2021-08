6 pientere uitvindingen van de slimste vierkante kilometer van Europa

De High Tech Campus in Eindhoven (foto: Rob Engelaar/ANP). vergroot

De 'slimste vierkante kilometer van Europa' komt in handen van de Amerikaanse investeerder Oaktree Capital Management. Miljardair Marcel Boekhoorn heeft de High Tech Campus in Eindhoven van de hand gedaan. Daarmee zou een bedrag van meer dan een miljard euro gemoeid zijn. Maar wat bedenken ze daar nou eigenlijk? We zetten aantal spraakmakende uitvindingen uit het Brabantse innovatiecentrum op een rij.

De digitale apotheker

Bijsluiters van medicijnen... We gooien ze vaak achteloos weg of weten niet precies waar we moeten kijken. Volgens onderzoek begrijpt meer dan dertig procent van de patiënten de uitleg van hun medicijnen niet goed. En dat is een probleem, vinden ze bij Pharmi. Zo zouden tienduizenden mensen per jaar onnodig in het ziekenhuis belanden.

Om dat te voorkomen, ontwikkelden zij een digitale apotheker. Met dit interactieve snufje moet het voortaan mogelijk zijn om via je telefoon of tablet meer - en vooral duidelijkere - informatie te krijgen over medicatie. Verder staat de app direct in contact met je eigen apotheker, zodat ook het bestellen van medicijnen een fluitje van een cent wordt.

De hypermoderne bus moet over een kleine tien jaar door het oosten van de provincie rijden (foto: gemeente Eindhoven). vergroot

Zelfrijdende bus op zonne-energie

Over een kleine tien jaar moet de Brainportlijn rondrijden in Zuidoost-Brabant. Deze hypermoderne bus ligt vol zonnepanelen en kan zonder chauffeur rijden. Het nieuwe vervoersmiddel wordt ontwikkeld door verschillende bedrijven, waaronder NXP, dat op de High Tech Campus gevestigd is. Al met al gaat het project zeker 1 miljard euro kosten, maar dan heb je ook wat.

Zo moet het zorgen voor een betere bereikbaarheid van belangrijke plekken in de regio, zoals de Automotive Campus in Helmond, ASML in Veldhoven en de High Tech Campus zelf. "Met 50.000 werknemers in dit gebied, is dat van groot belang", zegt Paul van Nunen, directeur van stichting Brainport. "We doen het heel slim: we verzinnen en maken het hier."

De Bambi Belt

Jaarlijks komen er wereldwijd zo'n twee miljoen te vroeg geboren baby's in het ziekenhuis terecht. Nu worden zij vaak in een couveuse gelegd, voorzien van een paar stickers met draden eraan. Dat kan beter, vinden ze bij de startup Bambi Medical.

"Als die stickers eraf moeten, zorgt dat voor een hoop stress en schade aan de huid", vertelt directeur Fabio Bambang Oetomo. De Bambi Belt moet dat voorkomen. "Baby's hoeven alleen nog deze huidvriendelijke band om. Die zit vol sensoren die alle lichaamsfuncties checken. Bijkomend voordeel is dat ouders het kind ook veel beter op de borst kunnen leggen, omdat al die draden niet in de weg zitten."

Eten uit... de printer

Waarom zou je uren in de keuken staan, als ook een printer dat voor je kan doen? Bij het bedrijf byFlow ontwikkelden ze een heuse 3D Food-printer. Zonder gekheid: zo'n printer is niet heel praktisch wanneer je op een doordeweekse avond snel de piepers met een stukje vlees op tafel wilt hebben.

Het zijn voornamelijk de wat exclusievere restaurants, chocolatiers en banketbakkers die ermee uit de voeten kunnen. Want je kunt het zo gek niet bedenken, of de printer maakt het voor je. Het Eindhovense bedrijf is overigens niet de eerste een het apparaat maakte, maar staat vooral bekend om zijn draagbare variant.

Chips die de wereld gaan veranderen

Toegegeven, dit is nog een beetje toekomstmuziek. Maar bij SMART Photonics maken ze chips die de wereld moeten gaan veranderen. Of zoals de directeur het zegt: "Hiermee kun je straks dingen doen, die je nu nog niet eens kunt bedenken." De nieuwe variant zou namelijk veel zuiniger zijn, doordat hij niet via elektrische stroompjes, maar op licht werkt.

Nu is er op veel plekken een bouwstop voor grote datacentra om ze te veel stroom slurpen. De chips van SMART zouden daar de oplossing oplossing voor moeten bieden. De Nederlandse overheid gelooft in ieder geval in de uitvinding, want er werd vorig jaar voor tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd om het bedrijf in ons land te houden.

In de 'operatiekamer van de toekomst' experimenteert Philips met nieuwe methodes. vergroot

'Gamen' voor chirurgen

We komen nog een laatste keer terug bij Philips. Een belangrijke recente uitvinding van dat bedrijf, wordt nu namelijk al gebruikt in de operatiekamer. Tijdens hartoperaties, om precies te zijn. Dankzij een soort gamecomputer hoeven chirurgen nu minder snijwerk te verrichten.

De cardiologen kunnen nu met katheters door de kleinste bloedvaten zoeven om vernauwingen op te sporen en te verhelpen. Dat voorkomt niet alleen grote littekens, ook het herstel van patiënten verloopt zo een stuk sneller. De verwachting is dat dit soort technologische snufjes de komende jaren steeds vaker zullen opduiken in ziekenhuizen. In een speciale operatiekamer van de toekomst test Philips innovatie behandelmethodes.

