Pas bevallen cheeta adopteert drie andere welpjes in Beekse Bergen

Een unieke gebeurtenis in safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Een pas bevallen cheeta heeft daar drie welpjes van een andere cheetah geadopteerd omdat dit jachtluipaard vanwege haar gezondheid niet goed voor de jonkies kan zorgen.

Dierverzorger Mariska Vermij spreekt van een bijzondere situatie. “Dit is bij ons nog nooit voorgekomen. Cheeta Sara deed het prima, maar we zagen haar gezondheid steeds verder achteruitgaan. Daardoor kon zij niet meer voor haar jongen zorgen en is een welpje uiteindelijk overleden. Kate beviel een dag later, waarna we besloten om de drie jongen van Sara bij haar nestje te leggen. Kate accepteerde de welpjes meteen en zorgt er uitstekend voor."

Extra voer

Zes jongen is wel veel om te voeden, dus krijgen ze wat extra voer. "Maar verder zorgt Kate goed voor zowel haar eigen jongen als haar pleegwelpjes. Ook met Sara gaat het inmiddels weer een heel stuk beter", vertelt Vermij.

In totaal gaat het om vier mannetjes, Pikachu, Onix, Jynx en Ajabu, en twee vrouwtjes, Nyah en Bomani. De zes jonkies en Kate zullen snel hun buitenverblijf gaan ontdekken.

Coördinator van managementprogramma

Het aantal cheeta's dat in het wild leeft, neemt steeds verder af. Daarom staan deze dieren als 'kwetsbaar' op de rode lijst van de International Union for Conservation of Natur (IUCN). In het wild leven momenteel nog maar zo'n 7000 volwassen jachtluipaarden. Om te zorgen voor een gezonde populatie cheeta's in dierentuinen, bestaat er een fokprogramma.

Safaripark Beekse Bergen is de trotse coördinator van dit programma. “Dit betekent dat we goed kijken welke dieren het best gekoppeld kunnen worden om zo gezonde jongen te krijgen. Het is prachtig dat die kennis ook resultaat heeft in ons eigen park. De geboorte van deze zes welpjes is fantastisch, zeker ook omdat beide vaders, Ash en Rowan, in het kader van dit fokprogramma naar ons park zijn gekomen."

