NAC-speler Dion Malone is oververmoeid en moet het rustig aan doen

NAC-speler Dion Malone moet het rustig aan doen van de dokter. De verdediger van de Bredase voetbalclub heeft de start van de competitie gemist omdat hij oververmoeid is en het is niet duidelijk hoe lang zijn herstel gaat duren. "Alle problemen rond de club zitten me niet lekker, maar ik wil gewoon een goed seizoen gaan draaien", zo zegt Malone.

"Ik heb mijn band zelf ingeleverd", zegt Dion Malone op de vraag waarom hij geen aanvoerder meer is van NAC. "Ik wil me wat meer focussen op mezelf."

En dat is hard nodig, want het is even niet zo goed gegaan met de sympathieke speler van de Bredase club. Hij speelde deze zomer -na een loodzwaar seizoen bij NAC- met Suriname het toernooi om de Gold Cup en miste daardoor al de gehele voorbereiding op de nieuwe competitie. Bij terugkomst ging het helemaal mis en belandde Malone ziek thuis.

"Ik stortte nog niet in elkaar, maar moest wel een stapje terug doen."

"Of het allemaal teveel is geweest, weet ik niet", zegt Dion desgevraagd. "Maar ik kwam bij terugkomst moeilijk in mijn ritme en voelde me oververmoeid. Ik heb ook niet echt vakantie gehad en ben in één stuk doorgegaan. Ik stortte nog net niet in elkaar, maar moest wel noodgedwongen een stapje terug doen. Een soort van overspannen zijn, zo kan je dat wel noemen ja."

De verdediger voelde zich vooral fysiek uitgeput, maar de vermoeidheid had ook een andere reden. En daar had de Gold Cup niets mee te maken. NAC kende weer eens een turbulent seizoen en dat vrat aan Malone, die ook met regelmaat door de supporters werd verguisd. "Ik ben op een gegeven moment berichten op internet gaan lezen en daar werd ik niet vrolijk van."

Maar de grootste teleurstelling was nog altijd een sportieve. "Ik was graag met NAC naar de eredivisie gegaan, maar dat is helaas niet gelukt. Dat mislukte op de laatste speeldag en dat kwam daardoor extra zwaar aan. Het was een lang en zwaar seizoen."

"Het zit me niet lekker dat de trainer weg is en alles wat er met de club is gebeurd."

Tijdens dat seizoen speelde er ook van alles. Naast de ellende met het coronavirus was er bijvoorbeeld de soap rondom Sydney van Hooijdonk, het tripje van trainer Maurice Steijn naar Ibiza en niet te vergeten het soms slechte spel van NAC. Als apotheose werd Steijn ontslagen, kreeg directeur Manders mot met een deel van de aanhang en gaven de eigenaren van NAC er de brui aan.

"Het zit me niet lekker", zegt Dion Malone over de gebeurtenissen bij zijn club. "Ik vind het echt zonde dat de trainer weg is en alles wat er verder met de club is gebeurd. Ik heb daar een mening over, maar ik denk niet dat het zin heeft om er veel over te zeggen."

"Ik wil lekker fit zijn en gewoon een goed seizoen draaien."

Na het seizoen deed Dion Malone met Suriname mee aan de Gold Cup in de Verenigde Staten. het toernooi dat hij niet als oorzaak ziet van zijn oververmoeidheid. Dat was wel een mooie ervaring waarin hij met die ploeg zelfs geschiedenis schreef (zij video bovenin). "Het is mooi dat je kan uitkomen voor je land en ik zou het zo opnieuw doen."

Dion Malone is afgelopen week weer in training gegaan, al is het nog wel individueel. "Ik probeer alles achter met te laten en me te focussen op dit seizoen. Het hoofd is nu leeg genoeg, maar ik moet rustig aan beginnen. Het heeft geen zin om er de volle druk op te zetten om mezelf klaar te stomen voor vrijdag of volgende week. Het heeft helaas wel tijd nodig, want dat is fysiek ook het verstandigste. Uiteindelijk wil ik lekker fit zijn en gewoon een goed seizoen draaien", aldus de speler van NAC.

