Top 7 van de duurste Brabantse voetballers ooit

Minimaal 20 miljoen heeft de Spaanse voetbalclub Villareal betaald voor Arnaut Danjuma Groeneveld. Al zijn er media die het over 25 miljoen euro hebben voor de Osse voetballer die komt van het Engelse Bournemouth. Hoewel het veel geld is, staat Danjuma niet in de top 5 van transfersommen voor Brabantse voetballers.

1. Virgil van Dijk: 84,7 miljoen euro in 2018 (van Southampton naar Liverpool)

Virgil van Dijk ging in 2018 naar Liverpool vergroot

2. Memphis Depay: 34 miljoen euro in 2015 (van PSV naar Manchester United)

Memphis Depay ging in 2015 van PSV naar Manchester United vergroot

3. Steven Bergwijn: 30 miljoen in 2020 (van PSV naar Tottenham Hotspur)

Steven Bergwijn leverde PSV in 2020 30 miljoen euro op vergroot

4. Donyell Malen: 30 miljoen in 2021 (van PSV naar Borussia Dortmund)

Donyell Malen sinds een maandje ex-speler van PSV vergroot

5. Ruud van Nistelrooij: 28,5 miljoen in 2001 (van PSV naar Manchester United)

Ruud van Nistelrooij ging 20 jaar geleden van PSV naar Manchester United vergroot

6. Vincent Janssen: 22 miljoen euro in 2016 (van AZ naar Tottenham Hotspur)

Vincent Janssen uit Oss speelde voor Tottenham Hotspur vergroot

7. Arnaut Danjuma Groeneveld: 20 miljoen euro in 2021 (van Bournemouth naar Villareal)

