Brandstichter betrapt met aansteker in de aanslag: 120 uur taakstraf

Een 52-jarige man uit Oss krijgt een taakstraf van 120 uur voor brandstichting naast een restaurant in Oss. Dat heeft de rechter donderdag bepaald. De brandstichter werd betrapt met zijn aansteker in de aanslag, maar was zo dronken dat hij niet meer wist wat hij gedaan had.

De man stichtte op 3 april vorig jaar brand naast een restaurant aan de Willibrordusweg in Oss. Diezelfde avond waren er ook branden in het nabijgelegen bosgebied. Net na middernacht werd de 52-jarige man aangehouden in de Vierwindenlaan.

Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs dat de verdachte verantwoordelijk is voor de branden in het bosgebied. Er bleek geen bewijs dat de branden waren aangestoken en volgens de boswachter was het risico op natuurbrand op dat moment erg groot.

Aansteker in zijn hand

De rechtbank is ervan overtuigd dat de man de brand bij het restaurant heeft aangestoken. Een getuige verklaarde dat hij nog geen tien seconden voor het uitbreken van de brand een man zag weggelopen. De verdachte voldeed grotendeels aan het door de getuige gegeven signalement toen hij later op de avond werd aangehouden in de Vierwindenlaan. Daar vonden agenten hem voorovergebogen over een hoopje takjes, met een aansteker in zijn hand en een duim op de ontsteker.

De man rook sterk naar brand, had zwartgeblakerde handen en een grijze gloed over zijn gezicht. De verdachte zei dat dit kwam omdat hij die avond bij een barbecue was geweest en in een garage had gewerkt. De rechtbank vindt die verklaring ongeloofwaardig.

"De schade was alleen materieel, maar die had veel groter kunnen zijn", aldus de rechtbank. De rechtbank rekent het de Ossenaar aan dat hij blijkbaar zoveel had gedronken die avond dat hij niet meer weet wat hij heeft gedaan. Hij krijgt ook een voorwaardelijke gevangenisstraf om te voorkomen dat hij opnieuw strafbare feiten te pleegt.

